Verkeersboete niet betalen? Vanaf volgend jaar wordt het bijna onmogelijk

Concreet zullen mensen die hun boete niet betalen, niet meer voor de politierechtbank hoeven te verschijnen. Het parket zal zelf een zogenaamd "bevel tot betaling" kunnen uitschrijven. Als een overtreder ook daar niet op ingaat, zal Financiën het geld kunnen opeisen. Bijvoorbeeld door loon in beslag te laten nemen, een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, het geld in te houden op de belastingen of de auto van de overtreder in beslag te laten nemen.