Vlaamse regering blaast persconferentie klimaatplan af, "veel optimisme", maar er is nog wat rekenwerk nodig

Klimaatdeskundige Jos Delbeke en Wetstraatjournalist Wouter Verschelden zijn in "Terzake" dieper op de zaak ingegaan. Volgens Jos Delbeke moet het Vlaamse klimaatplan duidelijk aflijnen welke maatregelen er zullen worden genomen.

"Het gaat over transport, hernieuwbare energie, landbouw en gebouwen. Dat gaat geld kosten", zegt Delbeke. Wouter Verschelden treedt Delbeke bij en wijst erop dat voor het eerst ook heel duidelijk is geworden dat we nood hebben aan een nieuwe federale regering.

"Wat de Vlaamse regering niet doet om de daling van de broeikasgassen van 35 procent te realiseren, zal door de andere regeringen in België gedaan moeten worden. Het klimaatprobleem is gigantisch. We merken voor de eerste keer dat we een federale regering nodig hebben om dit op te lossen. Dat is iets wat er al maanden gezegd wordt, maar nu is het heel frappant geworden", aldus Verschelden.

Volgens Verschelden is er in de Vlaamse regering optimisme over het afsluiten van een klimaatplan voor minister Demir naar de klimaatconferentie van Madrid vertrekt. "Er is veel optimisme bij de Vlaamse regeringspartijen over het bereiken van een akkoord. De cruciale meeting is maandagochtend. Minister Zuhal Demir moet meteen daarna naar de klimaatconferentie in Madrid reizen. Dat zal bijzonder spannend worden", weet Verschelden.

