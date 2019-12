Vlaanderen heeft er 100 zwarte verkeerspunten bij

In 2018 stonden er dus 213 punten op de dynamische lijst. Nu heeft die opnieuw een update gekregen, meldt minister Peeters. De lijst bestaat nu uit 314 punten. Een fikse toename, die volgens de Open VLD-minister vooral is toe te schrijven aan het feit dat beslist werd om ongevallen met zwakke weggebruikers zwaarder te laten doorwegen.

De Fietserbond is tevreden dat er in de berekening van de zwarte punten meer rekening wordt gehouden met de zwakke weggebruiker. Wies Callens van de Fietserbond is niet verbaasd over de toename van het aantal zwarte punten. "We moeten vaststellen dat er in de lijst een aantal punten opgenomen zijn waarvan wij al heel lang weten dat ze erg gevaarlijk zijn", zegt Callens. "Het is jammer dat het zo lang geduurd heeft voor die gevaarlijke punten op de lijst terecht kwamen."