Winterfeesten in Gent of Antwerpen? Dit heeft het weekend voor u in petto

Zaterdag gaat de expo "The neverending park" open, in het Hof van Busleyden in Mechelen. De afgelopen jaren konden de Mechelaars mee nadenken over nieuwe stadsprojecten, het resultaat van al dat gewroet wordt nu tentoongesteld. En bij een opening hoort ook een feest! Na de parade om 15 uur is iedereen welkom in het museum. U dus ook.