Bart De Wever from zero to hero: bekijk hier 5 topfragmenten uit "Wissel van de macht" over 20 jaar N-VA

De keuze voor het kartel levert N-VA in 2007 een klinkende overwinning op. De dieptes van 2003 liggen definitief achter de rug. Maar Yves Leterme, de nieuwe CD&V-premier, kan zijn belofte van een grote staatshervorming niet waarmaken. In 2008 zegt de N-VA daarom het vertrouwen in het kartel op. Bourgeois verlaat de Vlaamse regering en al zes maanden later moet N-VA alleen naar de kiezer.

Na een passage van De Wever in de quiz “De Slimste Mens ter Wereld” gidst de populaire voorzitter zijn partij naar de eerste winst op eigen benen: ruim 13 procent bij de Vlaamse verkiezingen van 2009. “Ik denk niet dat ik ooit zo gefeest heb als die avond”, zegt hij zelf. “2009 is eigenlijk de echte geboorte van de partij.” In de onderhandelingen over een Vlaamse regering vinden de socialisten en de N-VA elkaar goed, maar kopstuk Jan Peumans (N-VA) krijgt opvallend geen ministerpost.