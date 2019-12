Hoe Bart De Wever (N-VA) ontsnapte aan de vuist van Jean-Marie Dedecker: bekijk een fragment uit "Wissel van de macht"

"Ik had De Wever heel graag een op zijn gezicht verkocht." Van Jean-Marie Dedecker zijn we harde taal gewoon, en dat is niet minder in de vierde aflevering van de politieke reeks "Wissel van de macht", die vanavond wordt uitgezonden op Canvas.

Dedecker heeft het over een ruzie met N-VA-voorzitter Bart De Wever uit 2006, toen hij kort lid werd van de N-VA. De N-VA zat toen in een kartel (een politiek verbond) met CD&V, en die kon zich niet vinden in de figuur van Dedecker. Na amper tien dagen werd Dedecker daarom opnieuw uit de partij gezet, wat hem duidelijk razend maakte.