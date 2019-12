Denk je aan cadeaubons voor onder de kerstboom? Vijf tips om daar een geweldig geschenk van te maken

1. Haast en spoed is zelden goed

Koop niet snel-snel een cadeaubon bij de eerste de beste winkelketen, maar denk eens goed na waar de ontvanger graag winkelt. Dit lijkt de logica zelve, maar toch loopt het hier soms al fout.

Stel, je trekt de naam van je nicht en je weet niet waar je haar blij mee maakt. Dan is een bon van een grote keten aanlokkelijk. Maar het kan ook beter. Verdiep je heel even in de interesses van je nichtje. Bel of mail even met je nonkel, je tante, je oma om te vragen wat ze leuk vindt. Lezen? Dan is een bon van een boekenwinkel een beter idee. Sporten? Dan kan je naar een sportwinkel trekken.



En voor wie het echt niet weet, maar ook geen bon van een specifieke winkel wil kopen: er bestaan ook bonnen van shoppingcentra, daarmee kan je in alle winkels betalen.

2. Oost west, thuis best

We denken nog te vaak dat alleen grote ketens cadeaubonnen hebben. Dat klopt dus niet: ook kleine handelaren hebben vaak bonnen in de aanbieding. Het kan zelfs zijn dat ze er speciaal voor jou één maken als je ernaar vraagt. Daarmee kom je misschien wel verrassender uit de hoek.

Als je het moeilijk vindt om één specifieke winkel uit te kiezen, kan je ook informeren bij je stad of gemeente of er geen cadeaubon bestaat die in de hele gemeente geldig is. Dat kan je makkelijk checken op de website van je gemeente of stad, net als de lijst met handelaars die de bon aanvaarden.

En nog een bijkomend voordeel: met een lokale bon steun je de economie in je eigen streek.

3. Tijd gaat snel, gebruik hem wel

"De Inspecteur" pleit al lang voor bonnen die niet vervallen. Sommige ketens doen dat al, maar de overgrote meerderheid van de winkels kiest ervoor om bonnen te verkopen die maar één of twee jaar geldig zijn.

Boekhoudkundig is het blijkbaar niet altijd evident om bonnen die niet vervallen te introduceren. Een winkelketen kan dan niet inschatten wanneer dat bedrag van die bonnen ingeruild zal worden. Hier vind je een lijst van winkelketens en de geldigheid van de cadeaubonnen.

Dé tip? Als je een bon met een vervaldatum krijgt, zet dat in je agenda. Doe dat gerust verschillende keren: twee maanden voor de vervaldatum, een maand, een week...

4. Bezint eer ge begint

Een belevenisbon is vaak een belevenis op zich om in te ruilen. Aan elke bon zijn voorwaarden verbonden. Dat maakt het soms moeilijk om te reserveren. Lees altijd op voorhand de voorwaarden, zowel die van de uitgever van de bon zelf als die van de partner waarbij je de activiteit wil boeken.

In die voorwaarden lees je bijvoorbeeld dat het aanbod continu verandert. Dat de eigenaars van een hotel of restaurant vrij zijn om klanten met een bon te weigeren omdat ze plaats willen vrijhouden voor gewone klanten zonder bon. Dat je de bon op voorhand online moet registreren vooraleer je hem te kan gebruiken.

Het is om die reden dat de uitgevers van de bonnen hun klanten aanraden om elke bon zo snel mogelijk te registreren en om, indien mogelijk, ook al een activiteit vast te leggen. Probeer dat dus ook te doen. Elke bon vervalt ook na twee of drie jaar. Ook dat staat in de voorwaarden. Daar lees je ook of en hoe je de bon eventueel nog kan verlengen.

5. Voor geld is alles te koop

Het klinkt misschien een beetje inspiratieloos, maar er is echt niks mis met het traditionele centje in een envelop. Zo geef je de ontvanger nog de grootste keuzevrijheid. En vermijd je dat je een bon cadeau doet van een winkel die in de loop van de volgende maanden of jaren failliet gaat. In dat geval is de kans heel klein dat je het bedrag van de bon nog terugziet.

Als je de klassieke enveloppe te saai of te formeel vindt, kan je het geld ook op een originele manier verpakken. Hier vind je een aantal leuke suggesties.