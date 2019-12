Zondag feestelijke opening van Noorderlijn in Antwerpen, maar TreinTramBus heeft al meteen felle kritiek

30 maanden na het begin van de werken opent zondag de ‘Noorderlijn’ in Antwerpen. Na meer dan een halve eeuw zullen er weer trams rijden over de Italiëlei en komt er een einde aan de ‘verbussing’ van tram 1. Die verbindt vanaf zondag de Park and Ride in het noorden van de Luchtbalwijk via de Noorderlaan en de Leien met het Vlinderpaleis en de keerlus aan wat de NMBS het Zuidstation noemt.

Ook aanpassingen op andere lijnen

Ook tram 24 gaat over de Italiëlei rijden maar die draait aan de Noorderplaats linksaf om over de nieuwe sporen langs het Kattendijkdok te rijden tot de waterbushalte aan het Havenhuis. De Lijn organiseert zondag een feest om de nieuwe lijnen in te huldigen. Tegelijk heropent het metrostation Opera waar een nieuw ondergronds niveau is aan toegevoegd.

Ook tram 70 verdwijnt. De ingenieuze constructie van een tramlijn op de beweegbare Londenbrug gaat na enkele jaren al uit dienst, wellicht tot er opnieuw meer trams en bestuurders zijn.

Kritiek

Toch komt er ook kritiek op het vernieuwde aanbod. Op het nieuwe niveau -2 zal vanaf zondag maar één tramlijn stoppen, lijn 10 van Wijnegem naar Schoonselhof. Het was de bedoeling dat ook lijn 8 die er tot vandaag langsrijdt er zou stoppen. Maar plots werd beslist om lijn 8 in te korten van P+R Wommelgem tot metrostation Astrid. De pictogrammen aan de toegangen tot Opera waren helaas al gemaakt, de 8 moest daar achteraf zo onopvallend mogelijk weer verwijderd worden.

Oorzaak? Volgens Erik Heylen van gebruikersorganisatie TreinTramBus heeft de noodlijdende Vlaamse Vervoersmaatschappij gewoon te weinig mensen en middelen. Daardoor, zo zegt hij, staat een kwart van de Antwerpse trams elke dag in de remise in de wachtrij voor een onderhoudsbeurt die moet gebeuren door veel minder mensen dan vroeger. Maar goed ook want De Lijn heeft volgens hem ook niet voldoende bestuurders om alle trams te laten rijden. En dus rijdt tram 8 binnenkort niet (meer) langs het metrostation Opera.

Dat is volgens TreinTramBus niet de enige eigenaardigheid. Want wie vanaf volgende week met de tram van aan het begin van de Meir naar het Antwerpse Zuid wil sporen, zal moeten gokken. Bovengronds met tram 1 of ondergronds met tram 10. "Dat had kunnen vermeden worden als er aan de noordzijde naast de toegang tot de autotunnel ook een tramhelling zou aangelegd zijn. Maar voor die bescheiden meeruitgave was er dus geen geld en dus rijdt de tram bovengronds over het kale Operaplein en kruist de voetgangers op de zo geroemde Via Sinjoor van Centraal Station tot Schelde."

TreinTramBus heeft nog wel wat kritiek. Er moest immers ook een bovengrondse lijn gevonden worden die zou leiden naar de al lang aangelegde maar nog ongebruikte sporen naar het Havenhuis. Dat is dus lijn 24 geworden tot grote onvrede van het dichtbevolkte district Borgerhout dat zijn laatste verbinding met het historisch centrum ziet verloren gaan. Het lijkt ook geen langetermijnoplossing want het stadsbestuur hoopt dat de Vlaamse regering middelen zal vrijmaken om twee metrostations af te werken waarna lijn 24 ook ondergronds kan en de beruchte Turnhoutsebaan eindelijk kan worden aangepakt. Alleen, ondergronds kan die tram dus enkel naar het zuiden rijden en niet naar het noorden.

Bekijk de reportage uit "Het Journaal" hier: