Zijn er zwarte verkeerspunten in uw stad of gemeente? Bekijk de kaart en ontdek de lijst met 314 gevaarlijke punten

Het gaat om twee kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk, twee punten op de ring rond Turnhout, de Dampoort en de Heuvelpoort op de Gentse stadsring, de grote ring ten noorden van Mechelen (R6), de Singel in Borgerhout, de N71 in Lommel en de N16 bij Temse.



Maar liefst zes liggen er in de provincie Antwerpen. Ook buiten die top tien gaat het eigenlijk vaak om kruispunten met verkeerslichten op drukke gewest- en ringwegen, in stedelijk of bebouwd gebied. Het drukke autoverkeer komt daar in conflict met lokaal verkeer en dus ook met veel kwetsbare weggebruikers. Een ander kenmerk is dat het soms erg complexe kruispunten zijn die door de bebouwing errond niet zo makkelijk her in te richten of uit te breiden zijn.