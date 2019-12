25 doden bij betoging in Irak: bloedigste dag sinds het begin van het protest in het land

Ondanks de olie-inkomsten is de infrastructuur van Irak een puinhoop, zeker buiten Bagdad. Het ongenoegen bleek al bij de laatste verkiezingen, maar is nu algemeen en breidt zich ook uit bij soennieten en Koerden. Ook de grote Iraanse invloed in Irak is voor veel mensen -ook sjiieten- een bron van ergernis. Zo zijn ook Iraanse consulaten en kantoren van pro-Iraanse milities in brand gestoken.

De voormalige militieleider en sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr leidt nu de grootste partij dankzij zijn kritiek op het regime, maar ook ayatollah Ali Hoessein Sistani -de hoogste geestelijke leider- heeft voluit kritiek op de elite in Irak. Vannacht zou het huis van Muqtada al-Sadr in de zuidelijke stad Najaf overigens aangevallen zijn door een drone. De schade bleef beperkt en al-Sadr was niet aanwezig, maar toch duidt de aanval aan dat het geweld steeds verder uit de hand dreigt te lopen.