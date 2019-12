Acteur Ron Leibman (die de vader van Rachel Green in "Friends" speelde) is overleden

De belangrijkste rol van Leibman dateert van de serie "Kaz & Co" uit de jaren 70. Hij kreeg er een Emmy voor als beste acteur. Hij was ook in het theater succesvol. In 1993 kreeg hij een Tony-trofee voor zijn hoofdrol in het Broadway-stuk "Angels in America".

De in New York geboren acteur speelde ook in verschillende films zoals "Norma Rae", waarvoor Sally Field een Oscar kreeg, en "Slaughterhouse five".