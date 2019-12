"Ploegsteert" van Het Zesde Metaal derde jaar op rij op 1 in Belpop 100

De nummer 2 van dit jaar was ook dezelfde als die van vorig jaar: "Ruimtevaarder" van Kommil Foo. Vorig jaar stond "Ne me quitte pas" van Jacques Brel op 3, dit jaar was die plek voorbehouden voor "Mia" van Gorki.



Vorige week werd Luc De Vos, de frontman van Gorki, vijf jaar na zijn sterfdatum, nog herdacht met een Radio 1 Luc De Vos Sessie in de Vooruit in Gent.