Beroemde Victoria-watervallen in zuidelijk Afrika zijn zo goed als opgedroogd

Zuidelijk Afrika wordt geteisterd door de hevigste droogte in mensenheugenis. Volgens wetenschappers leven daardoor 45 miljoen mensen in voedselonzekerheid nu de oogsten mislukt zijn. Bovendien wordt nu ook het toerisme bedreigd als de watervallen zouden verdwijnen. Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen van overal in de wereld de Victoria-watervallen.



Het gaat om de breedste watervallen in Afrika en normaal is het watergordijn bijna een kilometer breed. Het water van de Zambezi stort meer dan 120 meter naar beneden. De watervallen waren al beroemd bij de Afrikaanse bevolking en bij Arabische slavenhandelaren, maar kregen in 1855 hun naam van de Schotse ontdekkingsreiziger David Livingstone.

