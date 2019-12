Chileens feministisch protestlied "Een aanrander op je pad" verovert langzaam de wereld

De actiegroep bracht het nummer en een bijhorend dansje op 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Ze toonden hun protest in de straten van de Chileense hoofdstad Santiago. Daar heerst al weken sociale onrust.

Maar het nummer ging online een eigen leven leiden, en het werd in andere landen opgepikt. Sindsdien duikt het in verschillende steden op, bij protesten vóór vrouwenrechten en tegen seksueel geweld en féminicide (moord op vrouwen). De voorbije dagen was het op straten en pleinen te zien in onder andere Parijs, Berlijn, Barcelona, Madrid, Dusseldorf, Londen, New York, Vancouver, Buenos Aires en Mexico City.