Gewelddadige homejacking in Sinaai

Rond 22 uur gisteravond kreeg de politie van Sint-Niklaas een noodoproep binnen van een gezin uit Sinaai. Het gezin werd tussen 21 en 21.30 uur door vermoedelijk vier gewapende mannen thuis overvallen.

De twee ouders werden vastgebonden en opgesloten in het magazijn naast hun woning in de rustige Stenenmuurstraat. Hun twee kinderen werden in het toilet opgesloten.

De gangsters gingen gewelddadig te werk. Na de feiten kon de vader zich bevrijden en de politie verwittigen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht; zijn echtgenote was in shock.

De buit zou erg beperkt zijn, wat geld en enkele weinig waardevolle spullen. Eerder werd gemeld dat hun auto was gestolen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Van de daders is er geen spoor.