Elon Musk wint lasterzaak van Britse duiker die hij "pedo" noemde

Even terug naar de zomer van vorig jaar: de wereld was in de ban van de twaalf Thaise voetballertjes die samen met hun trainer vast zaten in een grot. De reddingsactie was een hachelijke onderneming.

Om te helpen, stuurde de Amerikaanse Tesla- en Space X-topman Elon Musk een kleine duikboot naar Thailand. Maar Vernon Unsworth, een Britse duiker-speleoloog die in Thailand woont en de reddingsactie coördineerde, vond de duikboot geen goed idee en bestempelde de actie van Musk als een publiciteitsstunt.

Die kritiek schoot de Tesla-baas in het verkeerde keelgat. Hij maakte de Brit op Twitter uit voor "pedo", en noemde het verdacht dat een Brit in Thailand woont. Musk zei later dat hij die uitbarsting betreurde, maar schilderde Unsworth vervolgens toch weer af als "kinderverkrachter".