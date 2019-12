Gratis vaccinatie in Zuid-Oost Limburg moet opmars van mazelen stoppen

Inwoners van zes gemeenten in Zuid-Oost Limburg kunnen zich vandaag laten inenten tegen mazelen. De actie richt zich naar wie geboren is tussen 1970 en 1985, de generatie die nog niet systematisch gevaccineerd werd. Mazelen zijn wereldwijd aan een opmars bezig, ook in ons land . De vaccinaties vandaag in Limburg zijn vrijwillig en gratis. Bekijk het verslag in bovenstaande video.