Indiase die in brand was gestoken door vermoedelijke verkrachters, overleden aan verwondingen

Het slachtoffer werd met zware brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis: aanvankelijk in een plaatselijk ziekenhuis maar nadien werd ze overgevlogen naar een ziekenhuis in de Indiase hoofdstad New Delhi.

Uiteindelijk is ze een dag later overleden aan een hartstilstand, meldt een chirurg die de vrouw behandelde. “Ze had brandwonden over 95 procent van haar lichaam”, verklaarde hij na haar overlijden. Ook haar luchtpijp was verbrand en haar longen waren aangetast.

De vijf mannen die het slachtoffer in een verklaring aan de politie bij naam noemde, zijn nu opgepakt. Het gaat onder andere om de twee mannen die door de vrouw van de verkrachting werden beschuldigd. Eén van hen was eerder opgepakt, maar op borgtocht vrijgelaten tijdens het proces. De andere was nog op de vlucht.