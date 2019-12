Wetstraatwatcher Vansevenant na ontmoeting informateur Magnette (PS) en De Wever (N-VA): "Geen voorbode van paars-geel"

"Informateur Magnette zit nog altijd op het spoor van paars-groen zonder N-VA. Maar hij weet niet of dat leefbaar is. Maandagochtend is het partijbureau bij Open VLD. Het zal ervan afhangen of Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten daar de toestemming krijgt om paars-groen op te starten, eventueel als formateur."



"Maar er is wel een serieus probleem. Tien van de twaalf kamerleden hebben al gezegd dat ze tegen paars-groen zijn. Ook veel Open VLD-burgemeesters zijn tegen. Je kunt je afvragen of Rutten niet te voortvarend is geweest. Hoe dan ook is Rutten niet bang om risico te nemen."