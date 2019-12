Bougainville wil onafhankelijk worden van Papoea-Nieuw-Guinea: referendum stelt situatie in Stille Oceaan op scherp

De grote meerderheid van de 207.000 stemgerechtigde inwoners willen dus onafhankelijkheid. Een score van 98 procent is overduidelijk. Enkele duizenden anderen stemden voor meer autonomie. Het referendum verliep onder toezicht van een commissie onder leiding van Bertie Ahern, voormalig premier van Ierland en naast Tony Blair een gangmaker van het Goede Vrijdagakkoord, dat een einde maakte aan de burgeroorlog in Noord-Ierland. Het referendum in Bougainville -aan de andere kant van de wereld- moet een einde maken aan een conflict dat al decennia duurt en dat tot een burgeroorlog met 20.000 doden geleid heeft voor het in 1998 tot een bestand kwam.