Iran laat Amerikaanse wetenschapper vrij in ruil voor terugkeer van gevangen Iraniër

Dankzij Zwitserse bemiddeling hebben Washington en Teheran nu blijkbaar een akkoord bereikt. Daarbij zou Wang uitgewisseld worden tegen Massoud Soleimani, een Iraanse bioloog die vorig jaar werd opgepakt in Chicago op beschuldiging van het omzeilen van het Amerikaanse embargo tegen Iran.

Wang is daarop naar Zürich in Zwitserland gevlogen en daar onder de hoede gesteld van de Amerikaanse ambassadeur. Hij is inmiddels overgebracht naar een Amerikaanse medisch centrum op een legerbasis in Duitsland. Soleimani zou onderweg zijn naar Iran.

De Amerikaanse president Donald Trump is verheugd en bedankt Zwitserland voor de bemiddeling. Hij zegt dat hij zich zal blijven inzetten voor de vrijlating van andere Amerikanen die in Iran gevangen zitten. De ruil komt op een opvallend ogenblik net nu de relaties tussen de VS en Iran onder president fors verslechterd zijn.

China heeft geen commentaar op de feiten. Wang is geboren in China, maar week uit naar de VS en kreeg in 2009 de Amerikaanse nationaliteit. Daardoor verloor hij automatisch de Chinese nationaliteit, maar zijn vrouw en kinderen zijn nog wel Chinees. Zij zijn overigens onderweg naar Wang in Duitsland.

