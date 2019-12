Klimaatopwarming jaagt zuurstof uit de oceanen

Dat lijkt weinig, maar toch blijft dit niet zonder gevolgen, ook al omdat in tropische streken de zuurstof in de oceanen in die periode met wel 40 procent is afgenomen. In zo'n zuurstofarm water kunnen soorten als kwallen floreren, maar voor grotere vissen als tonijn en haaien is het nefast. Zij zoeken hun toevlucht tot waterlagen aan het oppervlak waardoor het risico op overbevissing stijgt.