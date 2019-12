Jongen van 5 bevrijd uit puin van ingestort gebouw in Nederland

In Coevorden, in het oosten van Nederland, is rond 15 uur een grillroom ingestort na een explosie. Een eerste slachtoffer kon vrij snel vanonder het puin worden gehaald. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is niets bekend. Maar een jongen van 5 zat urenlang gekneld onder het gebouw. Intussen is hij in "zorgwekkende toestand" bevrijd.