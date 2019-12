Bij de federale overheidsdienst Financiën heeft een openbare verkoop van luxegoederen plaatsgevonden. Die bracht ongeveer 105.000 euro op, geld dat naar de staatskas gaat. Het ging om spullen die het gerecht in beslag nam bij criminelen, maar even goed om items die overbleven na een overlijden zonder erfgenamen of om voorwerpen die achterbleven bij Bpost. Bekijk hierboven een verslag.