MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: "Met paars-groen alleen gaan we het niet redden"

Georges-Louis Bouchez, de nieuwe MR-voorzitter, vindt dat de zes paars-groene partijen alleen niet volstaan om formatiegesprekken op te starten. Dat zegt hij in een interview met de kranten De Tijd en L’Echo. "Met alleen de zes paars-groene partijen gaan we het de komende vijf jaar niet redden, want er is geen stabiele meerderheid. Paars-groen beschikt over slechts 76 van de 150 Kamerzetels. Dat is niet genoeg", zegt Bouchez.