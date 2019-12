2,6 meter: Duiven onthult langste straatnaambord van Nederland

Een bord van liefst 2,6 meter lang: dat was gisteren nodig in Duiven in Nederland om de langste straatnaam van het land te onthullen. Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort, heet de straat officieel.

Het gaat om een verbindingsweg tussen 2 andere straten in de gemeente in de provincie Gelderland. Langs de weg staan geen huizen, dus niemand hoeft de naam van 50 letters, 4 spaties en een koppelteken op haar of zijn visitekaartje te noteren.