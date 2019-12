Saudische schutter in Florida koesterde wrok tegen de VS, maar geen band met terreurgroepen

Dat de Saudische koning Salman en niet zijn zoon en kroonprins meteen na de schietpartij zijn spijt uitdrukte in een telefoontje met VS-president Donald Trump, toont aan dat de Saudi's te allen prijze de band met Amerika willen behouden. Ook president Trump toonde zich erg gematigd in zijn reactie en wil de Saudi's duidelijk niet laten vallen. Toch zal het Amerikaanse leger voortaan voorzichtiger omspringen met het opleiden van Saudische militairen.

De alliantie tussen de VS en Saudi-Arabië gaat terug tot de Amerikaanse oliewinning in dat land in de jaren 30 en werd concreet tijdens een ontmoeting met president Franklin Roosevelt en koning Abdel Azziz bin Saud in 1945. Sindsdien beschermt de VS de Saudi's militair, zoals tijdens de Golfoorlog in 1991. Het belang daarvan bleek onlangs bij de zware aanval met drones en raketten die de Saudische olieproductie tijdelijk halveerde. In ruil bieden de Saudi's faciliteiten, houden ze de internationale oliemarkt stabiel en kopen ze massaal hoogtechnologisch en erg duur wapentuig in de VS.