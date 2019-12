"The favourite" van Yorgos Lanthimos met "Queen" Olivia Colman grote winnaar op de European Film Awards

Het is niet de eerste keer dat "The favourite" in de prijzen valt. De film sleepte eerder al een hele resem BAFTA's in de wacht, de belangrijkste Britse filmprijzen, en vooral: Colman won een Oscar en een Golden Globe voor haar vertolking. Sinds kort is dezelfde actrice overigens te zien als de huidige Britse koningin Elizabeth II in het derde seizoen van "The crown" op Netflix.