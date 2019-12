30 Vlaamse auteurs lezen voor uit werk van gevangen Turkse schrijver: "We moeten Turkije op de vingers tikken"

Altan mag maar één uur per twee weken ofwel zijn kinderen of zijn advocaat zien. Via die weg heeft hij zijn geschriften kunnen verspreiden. "De advocaat brengt documenten mee om zijn processen voor te bereiden, maar er gaan meer papieren buiten dan er binnen komen." Het resultaat is het boek "Ik zal de wereld nooit meer zien", dat intussen in vele talen is vertaald, waaronder het Nederlands. In Turkije is het niet verschenen.