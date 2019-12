Britse kandidaat-premiers Johnson en Corbyn voor het laatst in debat: waarom de keuze tussen de twee verscheurend is

Maar de brexitkoorts heeft de traditionele kaarten helemaal door elkaar geschud. Migratie en euroscepticisme doen zelfs de meest vuurrode Britten twijfelen aan een stem voor Labour. In het andere kamp kijken gematigde Conservatieven met afschuw naar de populistische capriolen van Johnsons spindokter Dominic Cummings en het strategische bondgenootschap met de Brexitpartij van Nigel Farage. Die trekt op belangrijke plaatsen zijn kandidaat terug om toch maar de brexit te kunnen doen slagen. Als Johnson het haalt, zal dat voor een stuk dankzij Farage zijn.



De twee partijleiders zijn in een positie gedreven die veel kiezers in verwarring brengt. Bij Johnson sloeg de beloftenteller gisteravond op hol. Hij beloofde voor minstens 180 miljard euro te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur,... zodra de brexit rond is.

Jeremy Corbyn slaagde er moeilijk in om de overoptimistische beeldvorming van Johnson te doorprikken. Hij zat zelf te veel vast in zijn ongemakkelijke spagaat over de brexit. "Labour is neutraal, zorgt binnen de drie maanden voor een nieuwe deal met Europa en zal die dan na zes maanden opnieuw voorleggen aan de kiezer." Deze positie om voor een tweede referendum te gaan, klinkt meer respectvol dan een "alles of niets" van de Conservatieven (desnoods een no deal-brexit) of van de Liberaaldemocraten (geen brexit). Maar in volle kiescampagne en zeker in deze chaotische tijd willen kiezers duidelijke, onderbouwde standpunten.

Deze twee leiders werden al meteen na het debat door andere partijen afgekraakt. "Twee oninspirerende mannen", klonk het laconieke oordeel van de Schotse premier en SNP-leider Nicola Sturgeon. Voor het debat hadden twee oud-premiers, John Major (Conservatieven) en Tony Blair (Labour) nog eens de oproep gedaan om niet voor hun eigen kandidaten te stemmen. Het lijkt erop alsof de kiezers na dit debat de keuze moeten maken voor de premier van het minste kwaad in plaats van die voor de meest aantrekkelijke staatsman. (lees voort onder foto)