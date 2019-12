Brand in Deinze houdt brandweer heel het weekend bezig

Rond vier uur vrijdagnamiddag was brand ontstaan in een huis aan de Guido Gezellelaan in Deinze. Het was een hevige brand, die ook de aanpalende woning vernielde. De branddeskundige van het parket moest zaterdag terugkomen om de oorzaak van de zware woningbrand te zoeken. Pas daarna kon de woning worden vrijgegeven. De brand was zo hevig dat de bovenverdieping zo goed als helemaal vernield werd en voor de brandweer niet meer stabiel genoeg was om te betreden en na te blussen.

Lees verder onder de foto

Teveel puin

Serge Vanderougstraete van de brandweer: "Omdat het om een heel hevige brand ging op de bovenverdieping, was daar één tot anderhalve meter puin. Die verbrande goederen en delen maakten het nablussen moeilijker. Nadat de deskundige zaterdag was geweest en de woning had vrijgegeven, zag het er eerst goed uit om na te blussen. Maar dat puin heeft dan toch een heropflakkering van de brand veroorzaakt. Ook de harde wind heeft de vlammen weer aangewakkerd. Omdat blussen te moeilijk was door de onstabiliteit, was een kraan nodig om het puin te ruimen. Pas daarna kunnen we goed nablussen tot alle gevaar geweken is."

Naast de twee vernielde woningen, hebben twee aanpalende huizen zware waterschade opgelopen.