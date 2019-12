Controversieel kunstwerk van de muur getrokken en opgegeten

Het kunstwerk van Maurizio Cattelan (foto) had de voorbije dagen veel aandacht gekregen op sociale media. De Italiaanse kunstenaar steekt in zijn werk wel vaker de draak met de kunstwereld. Cattelan maakte onder andere een gouden toiletpot voor het Guggenheim-museum, een beeld van een knielende en biddende Hitler dat in het getto van Warschau tentoongesteld werd, en een sculptuur die paus Johannes-Paulus II voorstelt die getroffen is door een komeet.

Zijn laatste kunstwerk, een banaan die met sterke tape aan een muur kleeft, werd eerst uitgevoerd in was, daarna in brons. Maar de kunstenaar besefte dat het idee achter het kunstwerk het best overeind bleef als hij een echte banaan gebruikte. Hij gaf het de titel "Comedian". Het werk werd gepresenteerd door kunstgalerij Perrotin.