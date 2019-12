Denemarken wil met nieuwe wet tegen 2050 klimaatneutraal worden

Om klimaatneutraliteit te bereiken wil Denemarken tegen 2030 de uitstoot met 70 procent verminderen tegenover 1990. Er is afgesproken dat de wet ook bindend moet zijn voor de volgende regeringen.

In februari moet het parlement nog stemmen over de wet, maar het ziet er naar uit dat er meerderheid gevonden gaat worden omdat de minderheidsregering en zeven andere partijen zich achter het akkoord scharen. Ze hebben samen 167 van de 179 zetels in het parlement.

Minister van Milieu en Energie Dan Jørgensen ziet de wet als "een beslissend keerpunt in de strijd tegen klimaatverandering".