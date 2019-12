Felix the Cat, de eerste tekenfilmheld, is 100

Eeuweling Felix is de eerste echte tekenfilmheld, nog negen jaar ouder dan Mickey Mouse uit 1928. Betty Boop en Popeye komen nog later, in de jaren 30. Ook inzake merchandising is de Amerikaanse kat een pionier: hij verschijnt al snel op kleren, speelgoed en allerlei andere producten. Allemaal samen: "Felix the Cat, the wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks..."