Sanna Marin (34) wordt (allicht) de jongste premier van Finland én van de wereld

Die nieuwe premier wordt dus allicht Sanna Marin. Ze is 34 en wordt zo de jongste regeringsleider ooit in Finland en ook de jongste zittende premier van de wereld. De Oekraïense premier Oleksiy Honcharuk is 35, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ahern is 39.

Marin woonde als kind in een huurappartement met haar moeder en haar vrouwelijke partner. In 2015 vertelde Marin in een interview dat ze zich als kind onzichtbaar voelde omdat ze toen niet openlijk over haar familie kon praten. Haar moeder steunde haar altijd en vertelde haar dat ze alles kon doen wat ze wilde. Marin was de eerste in haar familie die naar de universiteit ging.