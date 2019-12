Groepsaankoop van wildrasters tegen everzwijnen in Genk is geen succes

Het was de eerste keer dat een gemeente in Vlaanderen zo'n groepsaankoop van wildrasters organiseerde. Genk nam het initiatief omdat er meer en meer klachten binnenstroomden over schade die everzwijnen in tuinen aanrichten. Er kwamen ook meer en meer meldingen binnen van everzwijnen vlakbij woonbuurten.

Bovendien is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de enige instantie die schadevergoedingen uitkeert bij schade veroorzaakt door everzwijnen, maar daar heb je alleen maar recht op als je kan aantonen dat je preventieve maatregelen genomen hebt.

Aanbod blijft gelden

"Het stadsbestuur van Genk is verrast dat er zo weinig inwoners meedoen met de groepsaankoop", zegt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). "We hebben voorlopig geen verklaring voor de minieme interesse. We hebben de inwoners nochtans maximaal geïnformeerd. We gaan dit nu evalueren en eventueel organiseren we nog een tweede groepsaankoop".

Voor de 20 mensen die wel inschreven verandert er niets. Zij kunnen hun wildraster tegen verminderde prijs kopen. Door de groepsaankoop ligt die zowat 10 procent lager dan normaal.