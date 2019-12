Lichtjesstoet in Merksem op Wereldlichtjesdag om overleden kinderen te herdenken

In de namiddag stonden er in en rond het cultuurcentrum van Merksem gratis activiteiten en workshops voor jong en oud op het programma. Vanavond organiseerde de Gezinsbond samen met Het Berrefonds, Huizen van het Kind Antwerpen en De Kraamvogel een korte lichtjesstoet naar het Runcvoortpark in Merksem.

Warme verbondenheid

“Voor ouders en familie van overleden kindjes blijft het cruciaal om zich verbonden te voelen. Verbonden met lotgenoten, maar ook met anderen die hen erkennen in hun verdriet en in hun liefde voor een kind dat er fysiek niet meer is. Die warme verbondenheid is zo belangrijk en hoopgevend voor rouwende ouders en grootouders”, zegt Christine Vandenhole, oprichtster van vzw het Berrefonds, dat ouders ondersteunt die een kindje verliezen van bij de zwangerschap tot 12 jaar.

Meer rouwverlof

Recent gebeurden er enkele wijzigingen in de wet rond doodgeboren kinderen, maar de Gezinsbond vraagt bijkomende aanpassingen. De Gezinsbond ijvert voor de mogelijkheid om het kindje te laten registreren in het geboorteregister én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Daarnaast ijvert de Gezinsbond al jaren voor een uitbreiding van het rouwverlof. Momenteel hebben werknemers die een kind verloren recht op drie dagen. Voor wie bij de overheid werkt, is dat vier dagen.

“Dat is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever. Dat willen wij voorkomen”, vertelt Lutgard Vrints van de Gezinsbond.