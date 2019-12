Kandidaat-voorzitter Open VLD Vanderjeugd: Weerstand tegen paars-groen zit "heel diep" bij sommige Open VLD'ers

Johny De Raeve (Open VLD), burgemeester in Zonhoven, denkt niet dat zijn partij intern verdeeld is. "Dat is een beetje de rol die de media willen spelen, maar de meeste partijleden zijn genuanceerd. Ik denk niet dat er ruzie is, wij gaan voor inhoud. Welke coalitie er komt, is dan in feite bijkomstig."