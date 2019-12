KMI waarschuwt voor hevige wind, code geel is van kracht

Vannacht en vanmorgen zijn rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk. Aan zee blijft het tot het einde van deze namiddag stevig waaien, met pieken tot 85 à 90 kilometer per uur. Plaatselijk is daardoor overlast of schade mogelijk. Code geel voor wind is van kracht.

Om die reden is nummer 1722 actief. Dat kan je bellen voor niet-dringende van de brandweer wanneer er geen risico is op levensgevaar. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.