N-VA wil ngo's subsidies kunnen afnemen bij seksueel misbruik

Depoorter erkent dat er geen Belgische ngo's in opspraak gekomen zijn. Toch vindt ze het belangrijk om zo'n ethische code in te voeren. "We willen absoluut voorkomen dat er slachtoffers vallen. We willen ook dat er een neutraal en centraal meldpunt komt waar slachtoffers een klacht kunnen indienen zonder de vrees dat ze de hulp verliezen. Misschien zijn er ooit slachtoffers geweest die niet de juiste weg gevonden hebben om een klacht in te dienen."

In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of de andere partijen de nieuwe wetgeving willen invoeren.