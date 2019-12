Natuurfotograaf houdt zijn locaties geheim: “Instagram kan schadelijk zijn”

Frans Lanting, een Nederlandse fotograaf die in Californië woont, reist de wereld rond om beelden te maken van de mooiste en spectaculairste natuur, onder meer voor National Geographic.

Hij post zijn foto’s ook op sociale media, zoals Instagram. Maar als het over kwetsbare plekken gaat, vermeldt hij niet langer waar de foto precies genomen is. Want precies de invloed van Instagram kan behoorlijk veel schade opleveren, zegt Frans Lanting in het Nederlandse NOS-radioprogramma "Met het oog op morgen". De mooie plaatjes kunnen een trekpleister zijn voor toeristen om de plekken ook in het echt te bezoeken, daar dan weer foto's van te posten enzovoort.