Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi verdedigt Myanmar tegen genocideklacht bij Internationaal Hof in Den Haag

Dat uitgerekend zij die legertop nu komt verdedigen in Den Haag, lijkt op het eerste gezicht erg vreemd, maar past wel in de interne logica in Myanmar. Bij haar vertrek uit Myanmar werd Suu Kyi overigens toegejuicht door duizenden aanhangers, niet van het leger, maar van haar eigen partij die jarenlang vervolgd werd door de militairen.

Aung San Suu Kyi kan dan wel niet om de nog altijd machtige legertop heen, maar ze wil dat ook niet. Ze kan immers enkel aan de macht blijven als haar eigen achterban en bevolkingsgroep van Bamar of Birmanen -de grootste en dominante bevolkingsgroep in Myanmar- haar steunen en die willen niet weten van de Rohingya die ze beschouwen als illegale vreemdelingen. Het leger voert overigens tegelijk ook brutale oorlogen tegen andere minderheden die wel erkend worden, maar dan wel als tweederangsburgers.

De paradox is dus dat een min of meer democratisch bestel niet noodzakelijk immuun is tegen rassenhaat en het aanzetten tot geweld en Aung San Suu Kyi geeft liever haar internationaal prestige op dan dat bij haar eigen volk. "Moeder Suu" staat overigens internationaal niet helemaal met de rug tegen de muur. Ze kan rekenen op de steun van China, ook binnen de Verenigde Naties en dat land neemt het zelf niet zo nauw met de mensenrechten of met de rechten van minderheden. Net voor haar vertrek naar Den Haag ontving Suu Kyi overigens de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.