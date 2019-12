Amerikaanse "emo rapper" Juice WRLD (21) overleden

Zondagmorgen zakte de net 21-jarige Juice WRLD (echte naam: Jarad Anthony Higgins) in elkaar op Midway International Airport in Chicago. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie was er geen kwaad opzet in het spel.

Juice WRLD begon als tiener met rap en hip hop en zette zijn muziek online op de streamingdienst SoundCloud. In 2017 postte hij een volledig album op internet. Vorig jaar brak hij door toen twee van zijn songs "All girls are the same" en "Lucid dreams" door het grote publiek én platenmaatschappijen werden opgepikt. Het leverde hem een winstgevend platencontract op.