Rijhuis in Reet vannacht zwaar beschadigd door brand

De brand brak uit rond 4.45 uur in een rijhuis in de Sint-Jozefstraat. Het gelijkvloers van de woning brandde helemaal uit. De verdieping heeft zware rookschade. De woning is onbewoonbaar.

De brandweer kreeg een oproep waarin sprake was van een ernstige brand. Toen de brandweerlui ter plaatse kwamen sloegen de vlammen dan ook door de ramen naar buiten. De brand was begonnen in de woonkamer, maar de preciese oorzaak is nog niet bekend. Het huis naast de rijwoning bleef gespaard.