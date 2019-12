Vrouwen in Saudi-Arabië hoeven zich niet langer te verstoppen als ze op restaurant gaan

Tot nog toe was dat wél verplicht. Op enkele uitzonderingen na, zijn restaurants in Saudi-Arabië verdeeld in afgeschermde zones voor vrouwen die op hun eentje op pad zijn en voor vrouwen die samen met een mannelijk familielid een hapje komen eten enerzijds en in "single"-zones exclusief voor mannen anderzijds. In veel restaurants moeten vrouwen daarnaast een aparte ingang gebruiken en zijn schermen opgesteld zodat ze niet zichtbaar zijn voor alleenstaande mannen. In eetgelegenheden die te klein zijn voor zo'n opdeling, mogen ze zelfs helemaal niet binnen.