Honderdduizenden betogers herdenken een half jaar van protest tegen China in Hongkong

Dat het protest zo lang duurt, is erg opvallend in Hongkong. De regering en het communistische regime in China hadden wellicht gehoopt dat het -net zoals in het verleden- na een tijdje zou doodbloeden. Dat is echter niet gebeurd en toont aan dat het ongenoegen erg diep zit en dat bij grote delen van de bevolking.

Wel staan veel Hongkongers kritisch tegenover het geweld van een harde kern van betogers, maar evenzeer tegen de brutale repressie door de oproerpolitie. Het wantrouwen tussen regering en bevolking lijkt daardoor nog verder zoek.

Een oplossing lijkt nog niet voor morgen omdat de regering nog geen echte dialoog met de oppositie voert. Wellicht verhindert China dat de regering van Hongkong daarmee begint, want dat zou wellicht leiden tot toegevingen en gezichtsverlies voor het regime in Peking. Anderzijds lijkt China erg beducht om de militairen in Hongkong in te zetten zoals op het Tiananmenplein in Peking in 1989. Ook dat is niet gebeurd, want dat zou ongetwijfeld het einde van Hongkong als economisch centrum in het Verre Oosten inluiden en dat is ook niet in het belang van China zelf. Onder meer Singapore, Maleisië, Thailand en andere staten zouden maar graag die financiële rol van Hongkong overnemen.