50.000 mensen sliepen vannacht buiten uit solidariteit met daklozen

U hebt vannacht misschien warm geslapen, maar voor veel anderen was dat niet zo. Het gaat dan om zij die overal ter wereld de nacht op pleinen hebben doorgebracht, in slaapzakken of in tentjes. Dat was onder meer het geval op Trafalgar Square in Londen, op Times Square in New York en onder meer ook in Edinburgh in Schotland, Dublin in Ierland, de Spaanse hoofstad Madrid en Australische steden. (Lees verder onder de foto).