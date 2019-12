VS-president Donald Trump: "Kim Jong-un dreigt alles te verliezen", als Noord-Korea kernarsenaal niet ontmantelt

Eerder had het Noord-Koreaanse persbureau KNCA gemeld dat er op de testsite van Sohae "een erg belangrijke proef" is gehouden. Sohae is een belangrijke testsite voor raketten. Meer details zijn er daarover niet vrijgegeven.

De erg opvallende toenadering tussen Trump en Kim van vorig jaar op de top in Singapore lijkt alsmaar meer op de helling komen te staan. Toen werd inderdaad een vrij vage verklaring ondertekend. Een volgende top begin dit jaar in de Vietnamese hoofdstad Hanoi mislukte echter.

Sindsdien lijkt Noord-Korea het geduld met de VS te verliezen, vooral omdat de internationale sancties tegen het stalinistische regime van kracht blijven. Onlangs had de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties gezegd dat nucleaire ontwapening voortaan niet meer bespreekbaar was. Ook uitte Noord-Korea kritiek op de VS en met name op minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, al werd president Trump zelf nog wel ontzien.

De voorbije weken heeft Kim ook telkens de media-aandacht naar zich toe getrokken door beelden waarop te zien is hoe hij te paard door een sneeuwvlakte op de top van de Paektu-berg rijdt. Die berg is heilig voor de Koreanen en het optreden van Kim werd telkens beschouwd als de voorbode van een belangrijke aankondiging. Die is er dan weliswaar nog niet gekomen, maar duidelijk is wel dat Kim ongeduldig begint te worden.