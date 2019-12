Paars-geel vs. paars-groen: 5 hoogtepunten uit debat tussen Peter De Roover (N-VA) en Kristof Calvo (Groen) in "7e dag"

Kristof Calvo stelt ten slotte dat de N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar opgeschoven is in de richting van Vlaams Belang. Hij herinnert Peter De Roover eraan dat het tien jaar geleden de grote ambitie van de N-VA was om Vlaams Belang klein te krijgen.

“Wat is er het voorbije jaar gebeurd? Men heeft een regering laten vallen over een migratiepact waar men zelf eerst twee jaar over heeft onderhandeld (...) Dat heeft gezorgd voor een kiescampagne die te weinig gegaan is over pensioenen, de strijd tegen armoede en heel veel gegaan is over migratie. Dat heeft een verkiezingsoverwinning opgeleverd voor Vlaams Belang.”

Peter De Roover ontkent dat zijn partij Vlaams Belang achterna gelopen is. “We zijn niet opgeschoven naar Vlaams Belang; de kiezer is opgeschoven naar Vlaams Belang. En met het Vlaams Belang moet je rekening houden. Door hier niet naar te luisteren, demoniseer je volgens de Roover een belangrijke groep van kiezers.

