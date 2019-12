Slechts 17 mensen komen langs op infomarkt over asielcentrum Bilzen

De infomarkt vond gisteren en vandaag plaats en was een initiatief van de stad Bilzen samen met het Agentschap Inburgering en Integratie. Ook het Rode Kruis, het Sociaal huis van de stad, de brandweer en de politie werkten mee.

De weinige mensen die kwamen opdagen wilden vooral weten hoe ze kunnen meehelpen eens het asielcentrum opengaat. "Dat er zo weinig belangstelling was, is wellicht te wijten aan het feit dat het nog altijd niet duidelijk is wanneer het asielcentrum kan openen" zegt Jolein Martens die als verbindingsofficier is aangesteld door de Vlaamse regering.

Ongerustheid

Volgens Jolein Martens zijn de mensen die zich ongerust maken over de komst van het centrum vooral naar de infoavonden van enkele weken geleden gekomen. "Ik denk dat ze voorlopig genoeg informatie hebben en nu vooral afwachten wanneer het centrum echt opengaat". Wellicht komt er op dat moment een nieuwe infomarkt.

Het is intussen bijna een maand geleden dat onbekenden het centrum in brand staken. Daarbij liep vooral het dak grote schade op. De herstellingswerken zijn nog altijd niet begonnen. De kans is dus klein dat er binnenkort al 130 asielzoekers terecht kunnen. De dader of daders van de brandstichting zijn nog altijd niet gevonden.